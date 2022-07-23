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23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:28:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:28:00

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Hürjet için tarih verdi: 230 günümüz kaldı

Kaynak: CNNTürk

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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, İngiltere'de gerçekleşen fuar kapsamında Türkiye'nin ürettiği uçakları tanıttı. Sesten 1.4 kat daha hızlı uçan yerli ve milli Hürjet'in ilk uçuşu için tarih veren Kotil, "Hürjet tümüyle özgün bir uçak tasarımı, Türk mühendisleri hazırladı. İlk uçuşu 18 Mart 2023'te olacak. 230 günümüz kaldı. Tecrübeli arkadaşlarımız çalışıyor" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin ürettiği uçakları tanıttı. İngiltere'de gerçekleşen fuar kapsamında Türk uçakları sergilendi. CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Kotil, sesten 1.4 kat daha hızlı uçan Hürjet'i tanıttı. Kotil, Türkiye'de mühendis, teknisyen sorunu olmadığını olursa da yurt dışından bunların karşılandığını söyledi.

'KUMANDASI DEVRİM YAPACAK'

Temel Kotil'in açıklamaları şöyle: "Hürjet tümüyle özgün bir uçak tasarımı, Türk mühendisleri hazırladı. İlk uçuşu 18 Mart 2023'te olacak. 230 günümüz kaldı. Tecrübeli arkadaşlarımız çalışıyor. Bu uçağın motorun GM 404 motoru. Boeing'in yaptığı benzer uçaklar da var. Türkiye'de üretilen ilk jet uçağı. Sesten 1.4 kat hızlı uçacak. Ekipmanları gerçek, çok basit bu. Büyük ekranı var. Tek ekran ve dokunmatik bir ekran. Tüm özellikler içine gömülmüş. Yedek ekranları var, 10 numara teknoloji bu. Kumandasının kolaylığı devrim yapacak.

'SAVUNMA AMAÇLI DA KULLANILABİLİYOR'

Mühendislerimiz sadece Türk değil. Yurt dışından da getiriyoruz. Malezya, Pakistan'da ofis açtık getiriyoruz. Nijer'e de ofis açacağız. Nijerli olup da Türkiye'de okuyan gençler var, onları eğitip Nijer'deki ofise koyacağız. 200'e yakın yabancı mühendis var. Hürjet'ten 2 tane Nijer'e satış gerçekleşti. Çad'a da satışı gerçekleşti. Eğitim ve savaşa hazırlık uçağı. Yakın destek uçağı, üzerine füzeler ekleyebiliyoruz ve savunama amaçlı da kullanılabiliyor.

ATAK kendi sınıfının en iyisi. 5 ton sınıfının en iyisi. Manevra ve vurma, sıcak havada uçtu. Filipinler'e gitti. Nijer'e de yakında gidecek. Hürjet'te Kanada motoru var 1600 beygir. Aviyonikleri Aselsan'a ait.

'AKSUNGUR 50 SAAT HAVADA KALABİLİYOR'

Milli Muharip yüzde 100 yerli olmak zorunda. Öbür cihazları yüzde 100 yerli yaparsanız pahalı oluyor. Hürjet'in iniş takımını İtalyanlara yaptırdık. Yerlilik olayı stratejik bir konu.

Aksungur 50 saat havada kalabiliyor. 35 bin feette operasyon yapıyorlar. Pilot uyuyor, uçak uyumuyor, pilot yerde çalışıyor.

Milli Muharip uçak 2028'de teslim edilecek. Önce F16 motoru kullanılacak. Sonra da kendi motorumuzu kullanacağız. Biz dünyanın birikimini kullanıyoruz. Türkiye şu anda teknisyen verme sayısında limit yok. TUSAŞ kendi yetiştiriyor. Mühendiste de limit yok. Malezya elektronikte ileride, Malezyalı mühendisleri çalıştırıyoruz. Pakistanlılar akışkanlarda ileride onları kullanıyoruz

Etiketler : temel kotil tusaş hürjet
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