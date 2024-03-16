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16 Mart 2024 Cumartesi 17:14:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 17:14:00

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'KAAN' açıklaması: Gerçekten devrim bu

Kaynak: AA

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili, "İlk uçuşu önemliydi. Şu anda çalışmalar devam ediyor. 20 uçak 2028 itibari ile Hava Kuvvetlerine teslimatı planlanıyor. Gerçekten devrim bu" dedi.

Kotil, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Havacılık Vizyonu" konulu panel öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın teslimatı için çalıştıklarını söyledi.

Projenin 2010'da başladığını belirten Kotil, "Şubat 2021'de uçtu. Bu önemliydi. Özellikle Amerikan medyası işi çok iyi irdeledi. F-22 ile karşılaştıran tablolar ortaya koydu." diye konuştu.

Kotil, KAAN'ın 5'inci nesil bir savaş uçağı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ruslarda, Çin'de ve Amerikalılarda F-22 ve F-35 var. Amerikalılar iki uçak yaptılar. F-22 daha çok havada, hava hedefleri vurmak için. F-35 de daha çok havadan kara hedeflerini vurmak için. Rusya ve Çin de tek uçakla buna cevap verdi. Türkiye de KAAN'la cevap veriyor. Bizim uçağımız biraz F-22'ye doğru kaymış durumda. İlk uçuşu önemliydi. Çünkü kocaman, 20 ton. Allah nasip etti havada kaldı.

Kotil, panelde de KAAN'a ilişkin bilgi verdi, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Panele, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete Avcı da katıldı.

Etiketler : TUSAŞ Milli Muharip Uçak KAAN
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