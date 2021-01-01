2021 müjdeyle geldi

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01 Ocak 2021 Cuma 15:22:00 - Güncelleme:01 Ocak 2021 Cuma 15:22:00

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 2021 müjdesi: "5 Aksungur İHA teslim edilecek"

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii CEO'su Kotil, AKSUNGUR İHA'nın pratik olarak seri üretime başladığını, yakında beş adet Aksungur'un teslim edileceğini açıkladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ çalışanları için bir yılbaşı mesajı yayımladı.

Aksam.com.tr'nin SavunmaSanayiiST'den aktardığı habere göre, yılbaşı mesajında ilk olarak COVID-19 sebebi ile hayatını kaybeden üç TUSAŞ çalışanını anan Kotil, “2020, acısıyla tatlısıyla bitmek üzere. Tabi 2020’de bütün dünya ve şirketimiz, bu pandemiden dolayı sorunlar yaşadı. Çalışanlarımız hasta oldu, ben de hastanede yoğum bakımda entübe olarak bayağı zor günler geçirdim. Allah bir daha bu günleri bize göstermesin.” ifadelerinde bulundu.

Konuşmasının devamında ise 2020 yılı boyunca gerçekleştirilen çalışmalara değinen Kotil, TÜRKSAT-6A uydusunun bitmek üzere olduğunu ve AKSUNGUR İHA, ANKA İHA, T129 ATAK ve HÜRKUŞ gibi projelerde ise seri üretim faaliyetlerinin devam etmekte olduğunu açıkladı.

2021 YILINDA AKSUNGUR İHA'DAN BEŞ ADET TESLİM EDİLECEK

Kotil, "202 yılında Aksungur'un pratik olarak seri üretime başladığını, yakında beş tane Aksungur bitmiş olacak" dedi. Kotil, Aksungur İHA'ların nereye teslim edileceğini ise açıklamadı.

Anka, Atak, Hürkuş'ların seri üretimde olduğunu vurgulayan Kotil, "Seri üretim kısmı çok gelir getiriyor, karlılığa da sebep oluyor, onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

YENİ PROJELER HAZIRLANIYOR

"Ürün geliştiren kısmımız var" diyen Kotil, Hürjet, Milli Muharip Uçak Projesi, Atak-2 ve diğer ATAK 629-929 serileri, 625 Gökbey'e ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HÜRJET 2022'DE UÇACAK

Kotil, projelerin salgına rağmen devam ettiğini, Atak-2'nin 2021'de daha da ortaya çıkacağını, Hürjet'in 2021'de gövdesi motoru takılmış olarak her şeyiyle görüleceğini ve 2022'de uçacağını ifade etti.

Kotil, "2021 özgün ürünlerimizin mesafe kat ettiği, tamamlanmaya koşa koşa gittiği bir yol olacak." açıklamasında bulundu.

TUSAŞ CEO’su Kotil son olarak, “Çaycısından, mühendisinden, teknisyeninden, tasarımcısından, müdüründen, yönetim kurulundan her bir çalışanımız, tek bir amaç için çalışıyor; bu ülkenin bekası için çalışıyor. Geçmişte birçok şirkette çalıştım, birçok tecrübem var Allah’ıma şükürler olsun. Ama buradaki dört yılımı, başka yerde yaşamadım. Bu dört yıl, geçmiş yılların toplamından daha zevkli geçti. Hep beraber 2021 yılında, ülkemizin bekası için daha çok çalışalım. Allah’a emanet olun, iyi yıllar diliyorum.” ifadelerinde bulundu.

AKSUNGUR - Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA'ların kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri’ni EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemi olduğu belirtildi.

ANKA-AKSUNGUR'un 40000 ft’e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel PD-170 motoruna sahip olacağı açıklandı.

Etiketler : temel kotil aksungur iha tusaş
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