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TUSAŞ, Cerrahpaşa'ya Nesnelerin İnterneti ve Kuantum Teknolojileri Laboratuvarı için imzaları attı
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25 Kasım 2023 Cumartesi 22:18:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 22:18:00

TUSAŞ, Cerrahpaşa'ya Nesnelerin İnterneti ve Kuantum Teknolojileri Laboratuvarı için imzaları attı

Kaynak: AA

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da (İÜC), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında TUSAŞ Nesnelerin İnterneti ve Kuantum Teknolojileri Laboratuvarı açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İÜC ile TUSAŞ arasında 22 Kasım'da işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği kapsamında üniversitenin Mühendislik Fakültesinde kurulan TUSAŞ Nesnelerin İnterneti ve Kuantum Teknolojileri Laboratuvarı törenle açıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, akademinin sektörle işbirliği yapmasının her zaman önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu noktada TUSAŞ ile yapacağımız işbirliği sadece mühendislik alanında değil, diğer disiplinlerle de bu laboratuvarın ilişkilendirilmesi açısından önem taşıyor. Burada geliştirilen fikir ve projeler TUSAŞ tarafından değerlendirilecek, patentlenecek ve ileride ticari bir noktaya dönüşebilecek." ifadelerini kullandı.

TUSAŞ AR-GE ve Teknoloji Direktörü Prof. Dr. Erdal Çelik ise bu yeni laboratuvarın, havacılık ve uzay alanlarında geleceğin teknolojilerini şekillendirmek için atılan önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

Törene, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail İnci, Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Muhammed Kasapoğlu, İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Aral Barkın Arak, üniversite yönetimi, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etiketler : TUSAŞ Nesnelerin İnterneti İÜC İşbirliği Kuantum Teknolojileri Lab
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