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09 Haziran 2020 Salı 13:04:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 13:22:00

Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

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Elazığ'da bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Salih Ekinci olduğu belirlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Elazığ Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan, sözde Amed eyaleti 'Ape Musa' alanı sorumlusu olan 'Devrim Devran' kod adlı Salih Ekinci olduğu tespit edilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristin; 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Hani-Topcular karayolu üzerinde Yukarı Turalı bölgesinde yapılan silahlı saldırı sonucu, Jandarma Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin’in şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğu belirlendi" denildi.

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