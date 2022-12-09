Türksat 6A 2023'te uzayda olacak
Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri, yerli haberleşme uydumuzu Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatacağız." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine katılarak milletvekillerine hitaben konuştu.
Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri, Yerli Haberleşme Uydumuzu Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatacağız." dedi.
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