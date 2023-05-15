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15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:53:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:53:00

TÜRKPA Seçim Gözlem Misyonu, 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi

Kaynak: AA

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Misyon, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal mevzuatına ve uluslararası seçim standartlarına uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna vardı.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Seçim Gözlem Misyonu, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal mevzuatına ve uluslararası seçim standartlarına uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna vardı.

Azerbaycan temsilcileri Ahliman Amiraslanov, Anar Mammiadov, Aghalar Valiyev, Kazakistan temsilcileri Bekbolat Orynbekov, Samat Mussabayev ve Kırgızistan temsilcisi Tazabek İkramov'dan oluşan TÜRKPA Seçim Gözlem Misyonu, 14 Mayıs seçimlerine dair ön değerlendirme raporunu yayımladı.

Misyonun Türkiye'deki çalışmalarına 12 Mayıs'ta başladığını belirten TÜRKPA Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Ahliman Amiraslanov, gözlem programı çerçevesinde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile görüştüklerini bildirdi.

Seçim günü Ankara'daki seçim merkezlerini de ziyaret ettiklerini vurgulayan Amiraslanov, sandıkların açılmasından oyların sayılmasına kadar tüm oy verme sürecini gözlemlediklerini aktardı.

Misyonun, oy verme sürecini genel olarak olumlu değerlendirdiğini, iyi organize edilmiş ve şeffaf olarak nitelendirdiğini belirten Amiraslanov, ziyaret ettikleri oy verme merkezlerinin engelli seçmenlerin bağımsız erişimine uygun olduğunu gözlemlediklerini vurguladı.

YÜKSEK KATILIM GÖZLEMLENDİ

Ziyaret edilen seçim merkezlerinde seçim sürecinin şeffaflığına katkıda bulunan yerel gözlemcilerin varlığına da dikkati çeken Amiraslanov, seçimin, yüksek seçmen ve siyasi partilerin aktif katılımıyla rekabetçi ve çoğulcu bir ortamda yapıldığının altını çizdi.

Amiraslanov, depremler nedeniyle yerlerinden olan seçmenlerin seçme haklarının sağlanması için alınan tedbirleri olumlu değerlendirdiklerini belirterek, görme engelli seçmenlerin seçim sürecine katılımının kolaylaştırılmasına ilişkin seçim mevzuatında yapılan son değişikliği de takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Amiraslanov, Misyon'un, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal mevzuatına ve uluslararası seçim standartlarına uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna vardığını ifade etti.

Etiketler : türkpa 14 mayıs seçim
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