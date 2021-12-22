22 Aralık 2021 Çarşamba 12:29:00 - Güncelleme:22 Aralık 2021 Çarşamba 14:28:00
Turkovac için acil kullanım onayı çıktı: Seri üretime geçiliyor
Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda "Turkovac inşallah tüm dünyayla, tüm insanlıkla buluşuyor" dedi. Yerli ve milli inaktif Kovid-19 aşısı Turkovac için acil kullanım onayı çıktı. Başkan Erdoğan seri üretim törenine katılıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısı Turkovac ile ilgili "Turkovac inşallah tüm dünyayla, tüm insanlıkla buluşuyor" dedi.
Turkovac için acil kullanım onayı ve seri üretim törenine katılıyor
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:
- "Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece 'mış' gibi yapıyorlar"
- Dev işbirliği sonrası açıklama! Türkiye'deki ilk üretimine başlandı
- Türk donanmasına vurucu güç!
- Nazarov: Türkler birbirleriyle hiçbir zaman bağlarını koparmadı
- TURKOVAC acil kullanım onayı aldı
- Başkan Erdoğan'dan son dakika erken seçim açıklaması