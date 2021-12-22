TURKOVAC acil kullanım onayı aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısı Turkovac ile ilgili "Turkovac inşallah tüm dünyayla, tüm insanlıkla buluşuyor" dedi.

Turkovac için acil kullanım onayı ve seri üretim törenine katılıyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları: