TURKOVAC acil kullanım onayı aldı

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22 Aralık 2021 Çarşamba 12:29:00 - Güncelleme:22 Aralık 2021 Çarşamba 14:28:00

Turkovac için acil kullanım onayı çıktı: Seri üretime geçiliyor

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Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda "Turkovac inşallah tüm dünyayla, tüm insanlıkla buluşuyor" dedi. Yerli ve milli inaktif Kovid-19 aşısı Turkovac için acil kullanım onayı çıktı. Başkan Erdoğan seri üretim törenine katılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısı Turkovac ile ilgili "Turkovac inşallah tüm dünyayla, tüm insanlıkla buluşuyor" dedi.

Turkovac için acil kullanım onayı ve seri üretim törenine katılıyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Etiketler : TURKOVAC Yerli koronavirüs aşısı Aşı Cumhurbaşkanı Erdoğan
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