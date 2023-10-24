Türkoğlu'nda afetzedeler için başlatılan kış hazırlıkları tamamlandı

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden olan ilçede 1180 bina yıkıldı, 957 kişi hayatını kaybetti.

İlçede barınma sorununun çözümüne yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 5 mahallede konteyner kent kurulurken kırsal mahallelere de 1816 konteyner kurulumu gerçekleştirildi.

Bir yandan kalıcı konutların inşasının sürdüğü ilçede diğer taraftan da konteynerlerde barınan afetzedelerin yaklaşan kış mevsiminden olumsuz etkilenmemesi için AFAD koordinesinde gerekli çalışmalar yapıldı.

Merkezdeki okullar, oyun parkları, mobil çarşı, cami, hastane, su deposu, atık su arıtma tesisi, lojistik depo ve spor alanlarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Yağışlardan olumsuz etkilenmemesi için 25-30 santimetre yukarı kaldırılan konteynerlerin kapı ve pencereleri de bakımdan geçirildi.

Kırsal mahallelerdeki konteyner sakinlerine ise radyatör tipi ısıtıcı, battaniye ve uyku matı dağıtıldı.

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin ardından afetzede vatandaşların kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi adına başlatılan çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Bu kapsamda ihtiyaç sahibi 6 bin aileye yaklaşık 5 bin ton kömür dağıtımı yapıldığını aktaran Mercan, ilçede oluşturulan konteyner kentler ve kırsal mahallelerdeki konteynerlerin de tamamının kış şartlarına uygun hale getirildiğini ifade etti.

Mercan, şöyle konuştu:

"Konteyner kentlerimizde nasıl yaz için gölgelikler yaptıysak kışın gelmesiyle birlikte de kış hazırlıklarımıza da ivedi bir şekilde başladık. Bu kapsamda konteyner kentlerimizdeki bütün konteynerlerimizin üstü yağmur ve kardan etkilenmemesi için branda ile kaplandı. Konteyner kentlerimizdeki tüm konteynerlerde klima bulunduğu için vatandaşlarımızın hiçbirini soğuğa ve yağmura mahkum etmeyeceğiz. Biz hazırlıklarımızı tamamladık, elektrikli ısıtıcılarımız mevcut. Bunun yanı sıra kırsal mahallelerimiz de de hem üstlerini hem de yanlarını branda ile kaplayarak daha iyi bir ısı yalıtımına kavuşmaları için çalışmalarımızı başlattık."

Kaymakam Mercan, ilçelerinde 7 bin 200 kalıcı konutun planlandığını, bunlardan 1040'ını kasım ayında dağıtmayı planladıklarını kaydetti.