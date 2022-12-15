Türkmenistan'da kardeşlik masası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya için enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirilmesinin önemi anlaşıldı. Türkmen doğalgazının da Batı pazarlarına nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov tarafından ortak protokol imzalandı. Erdoğan, "Türkmen doğalgazının da Batı pazarlarına nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor" dedi. Erdoğan şunları kaydetti:

ARTIK BAŞLAMAMIZ GEREK

"Avrupa başta olmak üzere tüm dünya için enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirilmesinin önemi yeniden anlaşıldı. Esasen Türkiye olarak biz bu doğrultudaki adımları uzun süredir atmaktaydık. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Güney Gaz koridoru bu açıdan öne çıkmaktadır. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın bel kemiğini oluşturduğu bu hatla Hazar gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen doğalgazının da Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor."

HAZAR'DA DOSTLUK SAHASI

"Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğine hazırız. Ayrıca bölgemizde ülkelerimiz arasında karşılıklı elektrik ticaretinin geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız."

"Ulaştırma imkanlarını iyileştirmemiz bu bakımdan ziyadesiyle mühimdir. Lapis-Lazuli Transit Taşımacılık Koridoru başta olmak üzere bölgesel istikrara da katkı sağlayacağına inanıyorum. Güvenilir bir taşımacılık güzergâhı olarak ön plana çıkan orta koridor bağlamında iş birliği ortak menfaatimizedir. Koridorun önemli bir ayağını Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattıyla tamamladık. Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'nı, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerini hizmete alarak doğu-batı eksenli kesintisiz ulaşımı temin ettik."

KÜRESEL SİSTEMİN SÜTUNLARI SARSILDI

Rusya Ukrayna krizine değinen Erdoğan şunları söyledi: "Rusya-Ukrayna savaşı küresel sistemin sütunlarını sarsmıştır. Savaşın olumsuz etkilerine pek çok alanda şahit oluyoruz. Savaşın kazananı olmayacağını ifade ettim. Akan kanı durdurmak için çaba harcadık. Tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte barışa giden yolun açılabileceğini gördük. Sayın Putin ve Zelenski ile görüşmelerimiz devam ediyor."

DİRAYETLİ BİR LİDERLİK

"Türkiye, diğer sektörlerdeki başarılarının yanı sıra bugün savunma sanayii alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Türkmenistan ve Azerbaycan'ın da dirayetli liderlikleriniz sayesinde örnek gösterilecek seviyelere ulaşması bizi gururlandırıyor. Nitekim bugün üçlü zirvede imzalayacağımız belgelerimizle bu birlikteliğimiz daha da taçlanacaktır."

ÜÇ ÜLKENİN YARARINA ORTAK KOMİSYON KURULDU

Çavuşoğlu, "Türkmenistan doğalgazı konusunda üç ülkenin yararına olacak şekilde ortak adımlar atmaya hazırız ve bu konuda bir çalışma grubu oluşturma kararı aldık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla Avaza'da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, "Türkmenistan doğalgazı konusunda üç ülkenin yararına olacak şekilde ortak adımlar atmaya hazırız ve bu konuda bir çalışma gurubu oluşturma kararı aldık. Enerji alanında bugün imzaladığımız işbirliği mutabakat zaptı gerekli çerçeveyi oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'un katıldığı basın toplantısında Çavuşoğlu şunları kaydetti:

ORTAK BİLDİRİ YAYINLANDI

"Dışişleri, Enerji ve Ulaştırma Bakanları olarak Türkmen ve Azerbaycanlı mevkidaşlarımla ayrı ayrı üçlü formatta bir araya geldik, bugünkü zirvenin hazırlıklarını ele aldık. Devlet Başkanlarımız zirvede kabul ettikleri ortak bildiriyle işbirliğimizi geliştirme irademizi en üst düzeyde vurguladı. Enerji, ticaret ve ekonomi, gümrük, ulaştırma, bilim-eğitim ve kültür alanlarında 5 belgeyi biraz önce huzurlarınızda imzaladık. Dünyanın en büyük kıtalararası ticareti Asya ile Avrupa'yla arasında yapılıyor. Bu güzergahın omurgasını Türk dünyası oluşturuyor. Zirvede Hazar geçişte orta koridor üzerinde ortak güzergahlarda ne yapabileceğimizi de ele aldık."

DOĞAL KAYNAKLAR BİR ARAYA GELİNCE GÜCÜMÜZÜ GÖRDÜK

"Türkiye, Azerbaycan'ın ve Türkmenistan'ın temsilciliklerinin bulunmadığı ülkelerde Azerbaycanlı ve Türkmenistanlı kardeşlerimize hizmet vermeye hazırdır, bunu toplantılarda arkadaşlarımıza, kardeşlerimize söyledik. Zirve'nin en önemli gündem maddelerinden biri, enerji işbirliğimizin geliştirilmesiydi. Enerji güvenliği için kaynak ve güzergah çeşitlendirmesi daha da önem kazandı. Bu durum Hazar havzası kaynaklarını ön plana çıkardı. Coğrafi konumlarımız, beşeri ve doğal kaynaklarımız bir araya geldiğinde ne kadar güçlü olacağımızı gösteriyor."