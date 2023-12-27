Türkmenistan ile Türkiye arasında savunma sanayi alanında işbirliği konusu görüşüldü

Türkmenistan Altın Asır televizyon kanalının haberine göre, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov, Baykar Genel Müdürü Bayraktar ile BMC Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı'yı kabul etti.

Görüşmenin iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına olan inancını dile getiren Berdimuhamedov, Türkiye ile stratejik ve uzun vadeli ilişkilerin çok yönlü geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin Türkmenistan'ın dış politika stratejisinin ana yönlerinden biri olduğunu belirtti.

Görüşmede savunma sanayi alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesi olanakları ele alınırken, dünya savunma sanayinde lider konumda olan Türk firmalarının önerileri değerlendirildi. Ayrıca, kardeş ülke Türkiye'nin önde gelen savunma firmalarının ürettiği kaliteli ve modern ürünlerin Türkmenistan'a ilk sevkiyatının, işbirliği ilişkilerinin güçlenmesine önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Görüşme sonrasında Türkmen basınına açıklamalarda bulunan Bayraktar, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile başta savunma alanında işbirliği olanakları olmak üzere geniş bir yelpazedeki karşılıklı çıkar alanlarını görüştüklerini kaydetti.

Türkiye'nin son yıllarda savunma alanında büyük ilerleme kaydettiğini vurgulayan Bayraktar, "Bu konuda biriken tecrübemizi Türkmenistan savunma sistemine kazandırmayı hedefliyoruz. Yeni ve son teknoloji ürünlerimizi burada görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü Ata Vatanımız Türkmenistan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece kardeş ülkelerinden biri değil, aynı zamanda en yakın ortaklarından biridir." dedi.

Berdimuhamedov'un, Türkmenistan'ın dış politika stratejisinin yönelimlerini ve ülkenin askeri doktrininden kaynaklanan görevlerini anlattığını ifade eden Bayraktar, Türkmenistan'ın savunma kapasitesini ve karşılıklı işbirliğini artırmaya hazır olduğunu da dile getirdi.

Türkmenistan silahlı kuvvetleri envanterinde Bayraktar TB2 yer alıyor.