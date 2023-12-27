VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail ordusu, Kızıldeniz'de bir "düşman hedefine" müdahale ettiğini duyurdu
ABD ve İsrail krizi devam ediyor... Apache satışına ret
Türkmenistan ile Türkiye arasında savunma sanayi alanında işbirliği konusu görüşüldü
Apple'ın en yeni akıllı saatlerinin ABD'de satışı yasaklandı
Hamas: İsrail ile yeni esir takası için Gazze'ye saldırılar durdurulmalı
Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 zanlı yakalandı
27 Aralık 2023 Çarşamba 00:12:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 00:12:00

Türkmenistan ile Türkiye arasında savunma sanayi alanında işbirliği konusu görüşüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile iki ülke arasında savunma sanayii alanındaki işbirliği konusunu görüştü.

Türkmenistan Altın Asır televizyon kanalının haberine göre, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov, Baykar Genel Müdürü Bayraktar ile BMC Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı'yı kabul etti.

Görüşmenin iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına olan inancını dile getiren Berdimuhamedov, Türkiye ile stratejik ve uzun vadeli ilişkilerin çok yönlü geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin Türkmenistan'ın dış politika stratejisinin ana yönlerinden biri olduğunu belirtti.

Görüşmede savunma sanayi alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesi olanakları ele alınırken, dünya savunma sanayinde lider konumda olan Türk firmalarının önerileri değerlendirildi. Ayrıca, kardeş ülke Türkiye'nin önde gelen savunma firmalarının ürettiği kaliteli ve modern ürünlerin Türkmenistan'a ilk sevkiyatının, işbirliği ilişkilerinin güçlenmesine önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Görüşme sonrasında Türkmen basınına açıklamalarda bulunan Bayraktar, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile başta savunma alanında işbirliği olanakları olmak üzere geniş bir yelpazedeki karşılıklı çıkar alanlarını görüştüklerini kaydetti.

Türkiye'nin son yıllarda savunma alanında büyük ilerleme kaydettiğini vurgulayan Bayraktar, "Bu konuda biriken tecrübemizi Türkmenistan savunma sistemine kazandırmayı hedefliyoruz. Yeni ve son teknoloji ürünlerimizi burada görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü Ata Vatanımız Türkmenistan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece kardeş ülkelerinden biri değil, aynı zamanda en yakın ortaklarından biridir." dedi.

Berdimuhamedov'un, Türkmenistan'ın dış politika stratejisinin yönelimlerini ve ülkenin askeri doktrininden kaynaklanan görevlerini anlattığını ifade eden Bayraktar, Türkmenistan'ın savunma kapasitesini ve karşılıklı işbirliğini artırmaya hazır olduğunu da dile getirdi.

Türkmenistan silahlı kuvvetleri envanterinde Bayraktar TB2 yer alıyor.

Etiketler : savunma sanayii işbirliği Türkmenistan Baykar BMC
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
En ilginç aile hikayesi

En ilginç aile hikayesi
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden
Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX