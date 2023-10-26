Türkmenistan ile 13 alanda işbirliği... "Hayırlı olmasını diliyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'u resmi törenle karşıladı.

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bugünkü görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm yönleriyle değerlenirdik. 13 alanda anlaşmalar yaptık. Türkmenistan enerji kaynakları açısından dünyanın en büyük ülkeleri arasında yer alıyor. Türkmenistan doğalgazı stratejik bir değer kazandı. İş birliği mekanizmaları sayesinde enerji güvenliği adımlarını önemsiyoruz. Hazar geçişli görüşmelerimizi paylaştık. Görüşmelerde Türkmenistan ile birçok konuda fikir birliğine vardık.

Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi vurgulamak istiyorum. Türkmenistan'daki şirketlerimiz 50 milyar dolar üzerinde müteahhitlik projesine imza attı.

Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Türkiye bağımsızlığından bu yana Türkmen kardeşlerinin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Sayın başkana ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Türkiye-Türkmenistan arasındaki gücün nereye vardığını görüyoruz. Görüşmelerin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN, TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI BERDİMUHAMEDOV ONURUNA YEMEK VERDİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, iki ülke heyetlerinin de katıldığı yemek, basına kapalı gerçekleşti.