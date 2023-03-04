Türkmenistan depremzedelere yaklaşık 11 ton yardım gönderdi
Kaynak: AA
Türkmenistan Kadınlar Birliği ve "Kızılyarımay" yardım kurumu, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği koordinasyonuyla 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yaklaşık 11 ton yardım gönderdi.
Türkmenistan Kadınlar Birliğinden yaklaşık 4,1 ton gıda, Kızılyarımaydan ise hijyen malzemeleri, giysi ve gıdadan oluşan 6,8 ton insani yardım tırla deprem bölgesine gönderildi.
Türkmenistan Kadınlar Birliği 28 Şubat'ta Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği koordinasyonuyla 8,6 tonluk insani yardım tırını deprem bölgesine göndermişti.
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