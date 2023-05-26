Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan Başkan Erdoğan'a destek

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir yaptığı yazılı açıklamanın tamamı şu şekilde:

Alevi Bektaşi Türkmen Vakfı başkan, üye ve tüm alevi canlar olarak yüce Türk milletine ilan ederiz ki;

28 Mayıs günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi sıradan, bilindik, her zamanki gibi yaptığımız sade bir seçim değildir.

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı bir seçim değildir aslında, Bu seçim varlıkla yokluğun tercihidir. Bu seçim ,istikrarın devamı, barışın korunması, insanımızın kardeşliği, milletimizin dirliği, birliğinin sürdürülüp sürdürülmeme referandumudur. Bu referandum; şahlanan ekonominin, yakalanan teknolojinin, İHA'ların, SİHA'ların, insansız hava araçlarının, Altay tanklarının, tarihinde ilk defa Türk işçi emeği ve mühendislerinin bilgileri ile yüzdürülen uçak gemilerinin üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrili güzel ülkemizin kutlu yüzyılını gelecek kuşaklara aktarma seçimidir.

Bu seçim ,Türk varlığının ilelebet bu topraklarda ve bölgede yüklendiği sorumlulukla birlikte huzur ve barışının devamını isteyip istememe seçimidir . Bu seçim , 21 yıldır ekonomide, eğitimde, sağlıkta, teknolojide, kültürde ve her türlü askeri bilgi ve teknolojilerinde çağdaşları ile boy ölçüşüp rekabet edebilecek konuma getirilmiş Türkiye cumhuriyeti devletinin var olup olmama seçimidir.

Bu seçim yirmi bir yıldır gecesini gündüzüne katmış, bu uğurda her şeyden vazgeçerek milletin derdini dert edinmiş ve Türkiye Yüzyılı'nın baş mimarı reisi cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın Kandil beslemeli PKK ve Pensilvanya'nın kurşun askeri FETÖ'cü karşı verdiği mücadelenin devamını isteyip istememe seçimidir

28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'nın yanında durmayı, ve desteklediğimizi açıklıyoruz