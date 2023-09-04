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04 Eylül 2023 Pazartesi 15:28:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 15:28:00

TÜRKMEDYA'dan yeni hamle, sektöre yeni bir mecra daha kazandırıyor

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Bünyesinde Akşam, Güneş ve Star gazeteleri, 24 TV, aile ve eğlence teması ile 360 ve tv4, uzun yıllardır okuyucusuyla buluşan Alem ve Platin dergileri ile Türkiye'nin ilk özel radyolarından Alem FM ve spor yayıncılığı denilince ilk akla gelen kanallardan olan Lig Radyo'yu barındıran TürkMedya'da, Ağustos ayında Murat Çiçek'in İcra Kurulu Başkanı olarak görev alması üzerine yenilikler hız kesmeden devam ediyor.

Bünyesinde Akşam, Güneş ve Star gazeteleri, 24 TV, aile ve eğlence teması ile 360 ve tv4, uzun yıllardır okuyucusuyla buluşan Alem ve Platin dergileri ile Türkiye'nin ilk özel radyolarından Alem FM ve spor yayıncılığı denilince ilk akla gelen kanallardan olan Lig Radyo'yu barındıran TürkMedya'da, Ağustos ayında Murat Çiçek'in İcra Kurulu Başkanı olarak görev alması üzerine yenilikler hız kesmeden devam ediyor. TürkMedya bünyesinde Tercüman'ın tekrar yayın hayatına başlayacağının duyurulmasının ardından yeni bir hamle daha geldi. Milli bir güç unsuru olarak savunma sanayiinin ele alınmasını önemseyen, "savunma" ile "medya" arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürüten TürkMedya'nın "TürkMedya Savunma" isimli yeni dergisi yayın hayatına başlıyor. Derginin Genel Yayın Yönetmenliği'ne ise, Yusuf Alabarda getirildi.

TÜRKMEDYA SAVUNMA DERGİSİ EKİM AYINDA RAFLARDAKİ YERİNİ ALACAK

TürkMedya Savunma Dergisi; uluslararası ilişkiler, teknoloji, havacılık, uzay ve savunma sanayii alanında ülkemizin ortaya koyduğu başarıları ve gelecekte sektörü etkileyecek gelişmeleri doğru ve şeffaf bir şekilde aktararak sektörde güçlü bir hafıza oluşturmayı planlayan dergide alanında uzman isimler de köşe yazılarıyla yer bulacak. İlk sayısı Ekim ayında çıkması planlanan "TürkMedya Savunma Dergisi" web sitesi ve sosyal medya hesaplarından sağlayacağı güncel haber akışıyla da dijital dünyada da güçlü bir yer bulacak.

"OKUYUCULARI HEYECANLANDIRACAĞIZ"

"TürkMedya Savunma Dergisi" hakkında konuşan Genel Yayın Yönetmeni Alabarda, TürkMedya'nın gücüne dikkat çekerek, "Bu buluşmanın diğer oluşumlardan farkı TürkMedya'nın bu alanda haklı itibarı ve bu alanda bize sağlayacağı güçtür. TürkMedya'nın gücüyle çıkaracağımız bu savunma, güvenlik ve strateji gibi konuları detaylı bir şekilde takipçileriyle buluşturacak ve dergiyle buluşmak için ayın başının gelmesini bekleyecek kadar okuyucularımızı heyecanlandıracağız. Web sitesi ve sosyal medya hesaplarında da güçlü bir şekilde var olacağız. Önümüzdeki dönemde de 24 TV ekranında haftalık bir programlarla gündemimizi izleyenlere aktaracağız. " ifadelerini kullandı.

YUSUF ALABARDA KİMDİR?

Kara Harp Okulu'nu 1992 yılında bitirdi.

Savunma Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi alanındaki yüksek lisansını ABD'de bulunan Naval Post Graduate School'da tamamladı. Uluslararası Güvenlik alanındaki akademik çalışmalarını ise Türkiye'de sürdürdü.

Uzun yıllar TSK modernizasyon projelerinde proje yöneticisi ve yönetici pozisyonunda çalıştı. 2015 yılında kendi isteği ile TSK'dan ayrıldı.

Gazete yazarı ve TV yorumcusu olarak birçok uluslararası ve ulusal yayın organında faaliyetlerine devam eden Alabarda, 1 Eylül 2023 tarihi itibarı ile TürkMedya çatısı altında faaliyetine başlayan TürkMedya Savunma Dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğine getirilmiştir.

Etiketler : TürkMedya Tercüman Milli bir güç unsuru TürkMedya Savunma
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