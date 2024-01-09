TürkMedya'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Işıkhan'a ziyaret

TürkMedya'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Işıkhan'a ziyaret

TürkMedya Yöneticileri Ankara'da önemli ziyaretler yaptı.

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek başkanlığındaki TürkMedya heyeti TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti.

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, SavTek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan ve Akşam Gazetesi Yazarı Tarkan Zengin'in ziyaretlerinde gündemdeki konular ve yeni dönemdeki projeler detaylı olarak ele alındı.