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TürkMedya'dan bakanlara ziyaret
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18 Ağustos 2023 Cuma 09:47:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 09:47:00

TürkMedya'dan bakanlara ziyaret

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İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek başkanlığındaki TürkMedya heyeti Adalet Bakanı Tunç, Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile Ticaret Bakanı Bolat'ı ziyaret etti. Ziyaretlerde, siyasi konular ve bakanlıkların çalışmalarıyla ilgili görüşler paylaşıldı.

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan Ankara'da önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

Çiçek başkanlığındaki heyet, ilk olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette ticarette atılan adımlar değerlendirilirken, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin gücüne güç katmak için yapılacak çalışmalar ve projeler konuşuldu.

EĞİTİM, ADALET VE TARIM

Heyetin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüşmesinde de yeni eğitim öğretim yılı öncesi yapılan çalışmalar, bakanlığın projeleri ve deprem bölgesinde bulunan okullardaki son durum ele alındı.

TürkMedya ailesinin bir sonraki durağı ise Adalet Bakanlığı oldu.

Çiçek ve beraberindekiler Bakan Yılmaz Tunç'a yeni görevinde başarı diledi.

Gündeme ilişkin gelişmelerin ele alındığı ziyaretin ardından heyet, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Yumaklı, pandemi ile başlayan gıda krizi, gıda fiyatlarındaki artışın önlenmesi, tarım arazilerinin verimli kullanılması başta olmak üzere tarımsal faaliyetler hakkında bilgi verdi. Yumaklı, bakanlık olarak yeni dönemdeki projelerini de anlattı.

Etiketler : türkmedya bakanlar ibrahim yumaklı yılmaz tunç ömer bolat
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