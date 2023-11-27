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27 Kasım 2023 Pazartesi 16:20:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 16:20:00

TürkMedya'da derin acı: Dostları Mehmet Eben'e veda etti

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TürkMedya çatısı altında yayın yapan Tercüman Art Direktörü Mehmet Eben, 19 Kasım günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ekip arkadaşları Mehmet Eben'in kabrini ziyaret etti.

TürkMedya ailesinden acı haber geldi. Tercüman Art Direktörü Mehmet Eben vefat etti.

19 Kasım Pazar günü kalp krizi geçiren Mehmet Eben yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Eben'in ani kaybı başta ailesi olmak üzere sevenleri ve çalışma arkadaşlarını da hüzne boğdu.

DUALARLA ANILDI

Ekip arkadaşları Mehmet Eben'in kabrini ziyaret etti.

Mehmet Eben'i ailesi, sevenleri, mesai arkadaşları kabri başında dualarla andı.

"ÇOK İYİ YÜREKLİ BİR İNSANDI"

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, 6 yıldır Mehmet Eben'i tanıdığını söyleyerek, "Mehmet dediğim zaman benim aklıma gelen 'yalnız okuyan adam'. Çünkü kanala geldiğimde hep onu bir koltukta hep yalnız görürdüm. 6 yıl önce tanıştığımızda da böyle tanıştık. Niye yalnız oturuyorsun diye sormuştum. Ve enteresan şekilde o kadar fazla sosyalleştiğimi zanneden ben. Herkesle anlaşabildiğimi zanneden ben, Mehmet'in dünyasına gerçekten her gün en az yarım saat sohbet ederek girmeyi başardım. O yalnız adam. Bu sefer bizi yalnız bıraktı diye düşünüyorum. İyi bilirdim. Çok iyi bir insandı. Çok iyi yürekli bir insandı. Yalnızdı ama yüreği çok kalabalıktı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Mehmet Eben TürkMedya Art Direktörü ZİYARET
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