TürkMedya'da değişim rüzgârı

İcra Kurulu Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Ahmet Bayraktutar'ın, TürkMedya Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinin ardından, yerine gelen isim de belli oldu. Kuruluşundan bu yana 24 TV'de çalışan Murat Çiçek, TürkMedya'nın yeni İcra Kurulu Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) oldu.



TürkMedya'da değişim bununla sınırlı kalmadı. Murat Çiçek'in yerine 24 TV Genel Yayın Yönetmeni olarak, kanalın Haber Koordinatörü Ömer Özkök atandı.

Star Gazetesi'nin Ankara Temsilciliği'ne, gazetenin yazarı Fadime Özkan getirildi.

TürkMedya'da yayın hayatına yeniden başlayacak Tercüman'ın Genel Yayın Yönetmeni ise Emine Melek Cevahiroğlu oldu.

Murat Çiçek kimdir?

Mesleğe 1990 yılında Türkiye Gazetesi Dış Haberler servisinde başlayan Murat Çiçek, kuruluşunun ardından TGRT'de çalıştı. İngiltere'de Thames Valley Üniversitesi'nde medya üzerine eğitim alan Çiçek, ABD Arizona'da yayın yapan bir TV kuruluşunda görev aldı. 2001 yılında Star TV'ye transfer olan Çiçek, 2006 yılı sonunda kurulan 24 TV'de çalışmaya başladı. 2014 yılında ise 24 TV'nin Genel Yayın Yönetmeni oldu. İyi derecede İngilizce bilen Murat Çiçek, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu, evli ve biri kız iki çocuk sahibidir.

Ömer Özkök kimdir?

Mesleğe 1996 yılında Konya'da yerel medyada başlayan Ömer Özkök, 2001 yılından itibaren Ulusal medyada çeşitli görevlerde bulundu. Star TV ve TV8'in haber merkezlerinde uzun süre çeşitli görevlerde çalışan Özkök, 2006 yılında 24'ün kurucu ekibinde yer aldı. 2010 yılında NTV'ye transfer olan Özkök, 2012 yılında, 24'e haber müdürü olarak geri döndü. 2014 yılından bu yana kanalın Haber kordinatörlüğü görevini yürüten Özkök, Selçuk Üniversitesi'nde lisans eğitiminin ardından, aynı üniversitenin İletişim Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Ömer Özkök, evli ve biri kız iki çocuk babasıdır.

Fadime Özkan kimdir?

1971 yılında Eskişehir'de doğan Özkan, 1994 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin İletişim Bilimleri dalında yüksek lisans yapan Özkan, 1997 yılında master derecesini aldı. 25 yıllık deneyimli gazeteci, Kanal 7 ve Ülke Tv'de yapımcı ve yönetmen olarak haber, medya ve kültür sanat programları hazırladı. Yeni Şafak Gazetesi'nde kültür sanat editörlüğü yaptı. 2006 yılında Star Gazetesi'ne geçen Özkan, halen yazarlık görevine devam etmekte, 24 TV'de güncel siyaset üzerine yorumculuk yapmaktadır. Koruyucu ailelik ile 1 kız evladı sahibidir.

Emine Melek Cevahiroğlu kimdir?

1982 yılında İstanbul'da doğan Emine Melek Cevahiroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunudur. Yüksek lisans eğitimine Boğaziçi Üniversitesi'nde devam edip, 2 sene aynı bölümde asistanlık yapmıştır. Saha çalışmalarına Derin Tarih ve Skylife gibi yayınlarla devam etmiş, dergi ve kitap yayıncılığında 15 senelik bir tecrübe edinmiştir. 2018 yılından beri TürkMedya'da İçerik Direktörlüğü görevine devam eden Cevahiroğlu, bir çocuk annesidir.