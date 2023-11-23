TürkMedya'dan Ankara'da önemli ziyaretler
TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek başkanlığındaki TürkMedya heyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. Ziyaretlerde gündemdeki konular ve yeni dönemdeki projeler detaylı olarak ele alındı.
TürkMedya Yöneticileri Ankara'da önemli ziyaretler yaptı.
TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek başkanlığındaki TürkMedya heyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.
TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, Akşam Dijital Genel Yayın Yönetmeni Serkan Fıçıcı, SavTek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan'ın bakanlıkları ziyaretinde gündemdeki konular ve yeni dönemdeki projeler detaylı olarak ele alındı.
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