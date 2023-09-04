VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Soçi paylaşımı: İş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz
İyidere Lojistik Limanı 2025 yılında faaliyete geçecek
"Liderlerimizin New York'ta gerçekleştireceği buluşma için zemin hazırlıyoruz"
ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD ve Birleşmiş Milletler Türkiye'ye minnettar
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 88. sayısını yayımladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
04 Eylül 2023 Pazartesi 16:31:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 16:31:00

TürkMedya Savunma Dergisi'nin genel yayın yönetmeni kim oldu?

ABONE OL

TürkMedya'nın “TürkMedya Savunma” isimli yeni dergisi yayın hayatına başlıyor. Derginin Genel Yayın Yönetmenliği'ne ise, Yusuf Alabarda getirildi. Peki TürkMedya Savunma Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda kimdir?

Bünyesinde Akşam, Güneş ve Star gazeteleri, 24 TV, aile ve eğlence teması ile 360 ve tv4, uzun yıllardır okuyucusuyla buluşan Alem ve Platin dergileri ile Türkiye'nin ilk özel radyolarından Alem FM ve spor yayıncılığı denilince ilk akla gelen kanallardan olan Lig Radyo'yu barındıran TürkMedya'da, Ağustos ayında Murat Çiçek'in İcra Kurulu Başkanı olarak görev alması üzerine yenilikler hız kesmeden devam ediyor.

TürkMedya bünyesinde Tercüman'ın tekrar yayın hayatına başlayacağının duyurulmasının ardından yeni bir hamle daha geldi. Milli bir güç unsuru olarak savunma sanayiinin ele alınmasını önemseyen, "savunma" ile "medya" arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürüten TürkMedya'nın "TürkMedya Savunma" isimli yeni dergisi yayın hayatına başlıyor. Derginin Genel Yayın Yönetmenliği'ne ise, Yusuf Alabarda getirildi.

YUSUF ALABARDA KİMDİR?

Kara Harp Okulu'nu 1992 yılında bitirdi.

Savunma Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi alanındaki yüksek lisansını ABD'de bulunan Naval Post Graduate School'da tamamladı. Uluslararası Güvenlik alanındaki akademik çalışmalarını ise Türkiye'de sürdürdü.

Uzun yıllar TSK modernizasyon projelerinde proje yöneticisi ve yönetici pozisyonunda çalıştı. 2015 yılında kendi isteği ile TSK'dan ayrıldı.

Gazete yazarı ve TV yorumcusu olarak birçok uluslararası ve ulusal yayın organında faaliyetlerine devam eden Alabarda, 1 Eylül 2023 tarihi itibarı ile TürkMedya çatısı altında faaliyetine başlayan TürkMedya Savunma Dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğine getirilmiştir.

Etiketler : türkmedya yusuf alabarda türkmedya savunma dergisi
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Barbie stili

Barbie stili
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX