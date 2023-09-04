TürkMedya Savunma Dergisi'nin genel yayın yönetmeni kim oldu?

TürkMedya Savunma Dergisi'nin genel yayın yönetmeni kim oldu?

Bünyesinde Akşam, Güneş ve Star gazeteleri, 24 TV, aile ve eğlence teması ile 360 ve tv4, uzun yıllardır okuyucusuyla buluşan Alem ve Platin dergileri ile Türkiye'nin ilk özel radyolarından Alem FM ve spor yayıncılığı denilince ilk akla gelen kanallardan olan Lig Radyo'yu barındıran TürkMedya'da, Ağustos ayında Murat Çiçek'in İcra Kurulu Başkanı olarak görev alması üzerine yenilikler hız kesmeden devam ediyor.

TürkMedya bünyesinde Tercüman'ın tekrar yayın hayatına başlayacağının duyurulmasının ardından yeni bir hamle daha geldi. Milli bir güç unsuru olarak savunma sanayiinin ele alınmasını önemseyen, "savunma" ile "medya" arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürüten TürkMedya'nın "TürkMedya Savunma" isimli yeni dergisi yayın hayatına başlıyor. Derginin Genel Yayın Yönetmenliği'ne ise, Yusuf Alabarda getirildi.

YUSUF ALABARDA KİMDİR?

Kara Harp Okulu'nu 1992 yılında bitirdi.

Savunma Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi alanındaki yüksek lisansını ABD'de bulunan Naval Post Graduate School'da tamamladı. Uluslararası Güvenlik alanındaki akademik çalışmalarını ise Türkiye'de sürdürdü.

Uzun yıllar TSK modernizasyon projelerinde proje yöneticisi ve yönetici pozisyonunda çalıştı. 2015 yılında kendi isteği ile TSK'dan ayrıldı.

Gazete yazarı ve TV yorumcusu olarak birçok uluslararası ve ulusal yayın organında faaliyetlerine devam eden Alabarda, 1 Eylül 2023 tarihi itibarı ile TürkMedya çatısı altında faaliyetine başlayan TürkMedya Savunma Dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğine getirilmiştir.