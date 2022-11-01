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01 Kasım 2022 Salı 16:58:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 16:58:00

TürkMedya ailesinin acı günü

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TürkMedya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ'ın kardeşi Metin Yeşildağ vefat etti. İş, sanat ve siyaset dünyasından dostları Yeşildağ ailesini bu acı gününde yalnız bırakmadı.

TürkMedya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ'ın kardeşi Metin Yeşildağ hayatını kaybetti.

1965 yılında Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yeşiltepe Köyü'nde dünyaya gelen Metin Yeşildağ bir süredir diyaliz tedavisi görüyordu. Yeşildağ, böbrek yetmezliğine bağlı kalp krizi sonucu 57 yaşında vefat etti.

Metin Yeşildağ Piyale Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

İş, sanat ve siyaset dünyasından dostları Yeşildağ ailesini bu acı gününde yalnız bırakmadı.

Metin Yeşildağ'ın kardeşleri Tenzile Odabaş, Zeki Yeşildağ, Ahmet Ali Yeşildağ ve Hasan Yeşildağ taziyeleri kabul etti.

Metin Yeşildağ'ın naaşı Feriköy Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi.

Etiketler : türkmedya zeki yeşildağ metin yeşildağ vefat
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