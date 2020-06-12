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12 Haziran 2020 Cuma 17:13:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 17:13:00

Türkiye'yle savaşmaya hazırız diyen Yunan'a Akdeniz'de 17 uçakla gözdağı

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz açıklarında geniş kapsamlı eğitim faaliyetini 17 uçakla 2 bin kilometrelik alanda gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Akdeniz'in uluslararası sularında açık deniz eğitimi yapıldı.

Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edilen ve başarıyla tamamlanan eğitim ile uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz icra edilmesinin denemesi de gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı unsurlar tarafından Akdeniz'de açık deniz eğitimi icra edildi. Müşterek olarak planlanan eğitim, Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edildi.

17 UÇAK EĞİTİME KATILDI

17 uçak eğitime katıldı Uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz icra edilmesinin denemesi ve geliştirilmesinin amaçlandığı açık deniz eğitimine, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 17 uçak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 8 fırkateyn ve korvet katıldı.

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