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19 Eylül 2023 Salı 16:30:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 16:30:00

Türkiye'yi geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü üyesi 6 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Milli savunma Bakanlığından(MSB) yapılan açıklamada, 'Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' denildi.

Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verild

Etiketler : MSB TERÖRİST YAKALAMA
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