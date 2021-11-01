Türkiye'ye saldıran Fransızlar neye uğradıklarını şaşırdı!

Türkiye'de demokrasinin askıya alındığını, cezaevlerinin siyasi mahkumlarla dolu olduğunu savunan Fransızlara, Washington ve Paris'ten örnekler veren Sirene, Osman Kavala'ya özgürlük isteyen ABD'nin İngiltere'de hapsedilmiş Julian Assange hakkında, iade edilmesi halinde 175 yıl hapis talebinde bulunduğunu hatırlattı.

15 Temmuz'un 1 numaralı sorumlusu FETÖ elebaşı Gülen'in de ABD'de ikamet ettiğini hatırlatan Sirene, tüm delillere rağmen iade edilmediğini söyledi.

Ellysee Sarayı'nda ağırlanan Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el-Sisi'nin de 2013'teki kanlı darbe sonrası muhalifleri cezaevine doldurduğunu hatırlatan Sirene, Avrupalı gazetecileri verdiği çarpıcı örneklerle susturdu.