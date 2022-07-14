FETÖ'nün John'undan darbe itirafı

ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde eski Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John Bolton ABD'deki CNN televizyonunun canlı yayınına katılarak 6 Ocak 2021 yılında ABD'de gerçekleşen kanlı kongre baskınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Bolton canlı yayında "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olduğunu" da yayında itiraf etti. Bu ifade akıllara 15 Temmuz darbe girişimini getirdi. Bolton, darbe girişimi sırasında katıldığı FOX News canlı yayınında da açık bir şekilde darbeyi destekleyen açıklamalar yapmıştı.

'ERDOĞAN'A GÖZYAŞI DÖKMEM'

Bolton darbe gecesi Fox TV'ye canlı yayında verdiği demeç kariyerindeki Türkiye hakkındaki en skandal sözler olarak geçti. İşte ABD'deki düşünce kuruluşu American Enterprise Enstitüsü uzmanı olarak yayına katılan Bolton'in dev bir kriz yaratan o sözleri: "Darbenin ordudan birileri tarafından gerçekleştirildiği biliyoruz darbeyi gerçekleştirenlerin perspektifinden baktığımızda yıllar boyunca Erdoğan tarafından göreve getirilen üst düzey subaylar belli ki problemin bir parçası... Türkiye'deki darbe girişimi ordunun seküler yapılar, seküler toplum çabasının son denemesi. Anayasanın yapısı da ülkede orduya devletin bu laik yapısını koruma görevi zaten veriyor. Eğer darbe başarılı olursa Erdoğan'ın Osmanlı'yı yeniden canlandırma, Ortadoğu'da baskın güç olma ve Türkiye'yi İslami bir yöne çevirme çabaları başarısız olur. Erdoğan için hiçbir merhamet beslemiyorum. Darbeyle görevden alınırsa gözyaşı da dökmeyeceğim."

TÜRKİYE DÜŞMANI DERNEK

John Bolton ayrıca geçtiğimiz yıl ABD eski Başkanı George W. Bush'un kardeşi Jeb Bush ve CHP'nin eski vekili FETÖ'cü kaçak isim Aykan Erdemir'le birlikte 'Türk Demokrasi Projesi' adlı bir dernek kurmasıyla da gündeme gelmişti. Bolton bu dernek üzerinden de Erdoğan'ı hedef alarak "Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi. Bir zamanlar güvenilir NATO müttefiki şimdi demokrasiye sırtını dönüyor ve Rusya'yı kucaklıyor. Projeye katılmaktan memnunum" şeklinde bir tweet atmıştı.

FONLAYICISI PKK/YPG DESTEKÇİSİ

Derneğin fonlayıcısı ise ABD'nin ünlü madencilik devi, milyarder işadamı Thomas Kaplan. Kaplan 2020 Mart ayında ABD'nin Connecticut eyaletinde bulunan Yale Üniversitesi'nde düzenlenen "Kürtler için Adalet" başlıklı seminerde de "Kürtler şu an iki şeye muhtaç; birincisi Rojava ile Irak Kürdistan'ı arasında daha fazla koordinasyon olmalı. Kürtler gerçekten de bağımsız bir devlete sahip olmayı hak ediyorlar" ifadesini kullanmıştı.