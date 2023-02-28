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28 Şubat 2023 Salı 10:12:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 10:12:00

Türkiye'yi ağlatan baba Mesut Hançer: Bu acı tarif edilemez

Kaynak: AFP

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Kahramanmaraş'ta bir babanın enkaz altında can veren 15 yaşındaki kızının elini tuttuğu görüntü depremin simge fotoğraflarından oldu. Baba Mesut Hançer, "Hiçbir şey bir çocuğunu gömmekle kıyaslanamaz. Bu acı tarif edilemez." dedi.

Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden kızı Irmak Leyla'nın elini bırakmadığı kare ile akıllara kazınan baba Mesut Hançer, "Bu acı tarif edilemez" dedi.

Baba Mesut Hançer, enkaz yığınlarının arasında kızı Irmak Leyla'nın elini tutarken yaşadığı acıyı herkese yansıttı.

Ankara'ya taşınan baba Mesut Hançer, söz konusu kareyi fotoğraflayan AFP'ye konuştu.

Kızı Leyla Irmak'ın melek olarak resmedildiği tabloyu eline alarak o anları anlatan Mesut Hançer, "Elini bırakamadım çünkü kızım yatağında melek gibi uyuyordu. Elini tuttum, saçlarını okşadım, yanaklarından öptüm" dedi.

Depremde annesini, kardeşlerini ve yeğenlerini de kaybettiğini dile getiren Hançer, "Ama hiçbir şey bir çocuğunu gömmekle kıyaslanamaz. Bu acı tarif edilemez." diye konuştu.

Etiketler : Kahramanmaraş Bu acı tarif edilemez Kızı Leyla Irmak

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