CHP'nin seçim sonrası, 'seçim sistemimiz çöktü' algısını yine CHP'li bir isim çökertti.

CHP'nin seçim sistemini hazırlayan ekibin yöneticisi Sedat Doğan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda kendi sistemlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç önde olmadığını açıkladı.

14 Mayıs'ta seçim yasaklarının kalktığı ilk andan itibaren başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yaptıkları yayınlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu açıkladılar.

Ancak ajanslardan gelen verilerde ise cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan seçimi baştan sona önde götürdü.

"KILIÇDAROĞLU HİÇBİR ZAMAN ÖNDE OLMADI"

CHP'nin seçim sistemini hazırlayan ekibin başında yer alan Sedat Doğan, yaptığı açıklamada kendi seçim sistemlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman önde olmadığını belirtti.

BAKAN VARANK'TAN TEPKİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise bu açıklamaya tepki göstererek, "Yazıyı okuduğunuzda anlıyorsunuz ki, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Mansur Yavaş ve CHP yandaşı haber kanallarındaki bir çok isim, seçim gecesi bile isteye utanmadan tüm Türkiye'ye yalan söylemişler!" ifadelerini kullandı.