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21 Haziran 2023 Çarşamba 17:56:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 17:56:00

Türkiye'ye sızmaya çalışıyordu! Terörist sınırda yakalandı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist sınırda yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : şanlıurfa ceylanpınar terörist
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