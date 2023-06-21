Türkiye'ye sızmaya çalışıyordu! Terörist sınırda yakalandı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist sınırda yakalandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemlerini artırdı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
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