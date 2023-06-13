Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist sınırda yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu şahıs sınırda yakalandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
AA'da yer verilen habere göre, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Teröristin adli işlemleri devam ediyor.