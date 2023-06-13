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13 Haziran 2023 Salı 17:08:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 17:08:00

Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist sınırda yakalandı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu şahıs sınırda yakalandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

AA'da yer verilen habere göre, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Teröristin adli işlemleri devam ediyor.

Etiketler : terör sınır suruç sızma
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