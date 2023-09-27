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Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı terörist sınırda yakayı ele verdi
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27 Eylül 2023 Çarşamba 16:28:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 16:28:00

Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı terörist sınırda yakayı ele verdi

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı terörist sınırda yakalandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : PKK terörü Suruç sınırı Türkiye'sınır güvenliği
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