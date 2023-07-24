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Türkiye'ye "nükleer enerji" mesajı: Tecrübe ve kazanımları paylaşmaya hazırız
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24 Temmuz 2023 Pazartesi 19:01:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 19:01:00

Türkiye'ye "nükleer enerji" mesajı: Tecrübe ve kazanımları paylaşmaya hazırız

Kaynak: IHA

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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran'ın nükleer enerji alanındaki tecrübe ve kazanımlarını Türkiye ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç ile İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami bir araya geldi. İran ile Türkiye arasında nükleer enerji alanında işbirliği ve ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, İran'ın nükleer enerji alanındaki tecrübe ve kazanımlarını Türkiye ile paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. İslami, "İki ülkenin geçmiş deneyimlerini göz önünde bulundurarak İran radyofarmasötiklerinin Türkiye'ye ihraç edilmesi konusunda işbirliğinin yenilenmesini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"DÜŞMANLAR İLİŞKİLERİMİZE ZARAR VERMEYE ÇALIŞIYOR"

Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı dostluk ve samimiyete dayandığını kaydeden İslami, "Kararlılık ve karşılıklı işbirliği ile samimi ilişkiler kurabilmiş olmamıza rağmen, düşmanlar ilişkilerimize zarar vermeye çalışıyor. Ortak işbirliğini farklı alanlarda sürdürülebilir kılmak iki ülke ilişkilerini daha da sağlam ve kararlı kılacaktır" dedi.

"İRAN'IN BARIŞÇIL NÜKLEER ENERJİ HAKKINI DESTEKLİYORUZ"

İran ve Türkiye'nin kültürel tarihi bağlara sahip olduğunu belirten Büyükelçi Kırlangıç ise, iki ülke işbirliğinin farklı alanlarda artırılması gerektiğini vurguladı. Büyükelçi Kırlangıç, Türkiye'nin farklı ülkelerin barışçıl nükleer enerji çalışmalarını desteklediğini belirterek, "Bu doğrultuda İran'ın da barışçıl nükleer enerji hakkını destekliyor ve İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları uluslararası toplum ve bölge için zararlı görüyoruz" dedi.

Etiketler : İran nükleer enerji türkiye nükleer
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