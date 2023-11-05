Türkiye'ye girmeye çalışan teröristler yakalandı
Kaynak: AA
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
- Gazze'deki Filistin hükümetinden çağrı: "Tüm hastaneler bombardıman altında"
- İsrail Gazze'deki Endonezya Hastanesinin çevresini bombaladı
- FETÖ'den İsrail'e destek ziyareti: Terörist Enes Kanter, Yahudi okulunda
- Türkiye-Bosna Hersek siyasi istişareleri Ankara'da gerçekleşecek
- MSB duyurdu: Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
- TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin'deki soykırıma tepki: "İsrail teoloji savaşına çevirdi”