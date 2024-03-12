Türkiye'ye girmeye çalışan teröristler kıskıvrak yakalandı
Kaynak: AA
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li 2 terörist Suriye sınırında yakalandı.
Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan PKK/PYD mensubu 2 terörist yakalandı.
İki teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı.
Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.
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