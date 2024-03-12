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Türkiye'ye girmeye çalışan teröristler kıskıvrak yakalandı
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12 Mart 2024 Salı 13:47:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 13:47:00

Türkiye'ye girmeye çalışan teröristler kıskıvrak yakalandı

Kaynak: AA

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Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li 2 terörist Suriye sınırında yakalandı.

Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan PKK/PYD mensubu 2 terörist yakalandı.

İki teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı.

Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : terör örgütü türkiye sınır operasyon
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