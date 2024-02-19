Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terörist Suriye sınırında yakalandı.
Şanlıurfa'nın Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
AA'da yer verilen habere göre, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
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