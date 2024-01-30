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30 Ocak 2024 Salı 14:35:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 14:35:00

Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı

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MSB: Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

MSB: Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Etiketler : msb sınır terörist
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