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24 Mart 2024 Pazar 12:50:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 12:50:00

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'nın Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : pkk pyd şanlıurfa suriye sınırı terörist
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