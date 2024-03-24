Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
- Başkan Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma iddiası yalanlandı
- Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye "çöl tozu" geliyor
- CHP'de kaçak yapı yolsuzluğu! 2 belediye başkan adayının da sicili kabarık çıktı
- Kirli ittifak son olarak Trabzon'da ortaya çıktı! DEM'li aday CHP listesinde yer aldı
- CHP'deki parti içi hesaplaşma görevlendirme kağıdına yansıdı!
- Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı