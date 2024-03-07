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Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
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07 Mart 2024 Perşembe 12:56:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 12:56:00

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li 2 terörist Suriye sınırında yakalandı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu 2 kişi yakalandı.

İki teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı.

Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : türkiye terörist pkk pyd
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