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Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
20 Eylül 2023 Çarşamba 16:20:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 16:20:00

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : şanlıurfa suruç sınır pkk terörist
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