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07 Haziran 2023 Çarşamba 14:08:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 14:08:00

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu üzerinde 10 tabancayla yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Üzerinde 10 tabanca ve 10 şarjör ele geçirilen terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : Suriye Türkiye PKK/PYD üyesi
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