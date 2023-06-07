Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu üzerinde 10 tabancayla yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Üzerinde 10 tabanca ve 10 şarjör ele geçirilen terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
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