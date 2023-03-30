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30 Mart 2023 Perşembe 16:49:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 16:49:00

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Güvenlik güçleri, PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist sorguya alındı.

Etiketler : şanlıurfa terör örgütü terörist pkk suriye sınır

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