Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağı istihbaratı üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist sorguya alındı.
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