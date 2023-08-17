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17 Ağustos 2023 Perşembe 11:59:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 11:59:00

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı 2 terörist Suriye sınırında yakalandı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 kişi, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, bir grup teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Ekipler, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı.

Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : Güvenlik güçleri Suriye Türkiye
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