Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 kişi, gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, bir grup teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemlerini artırdı.
Ekipler, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı.
Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.
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