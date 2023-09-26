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26 Eylül 2023 Salı 17:04:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 17:04:00

Türkiye'ye girmeye çalışan 17 şahıs sınırda yakalandı... 11'i FETÖ'cü çıktı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 17 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını, yakalananlardan 11'inin FETÖ üyesi olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 17 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını, yakalananlardan 11'inin FETÖ üyesi olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 17 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : MSB FETÖ Üyeleri Hudut Birlikleri
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