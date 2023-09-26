Türkiye'ye girmeye çalışan 17 şahıs sınırda yakalandı... 11'i FETÖ'cü çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 17 şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını, yakalananlardan 11'inin FETÖ üyesi olduğunu açıkladı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 17 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.