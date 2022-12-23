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23 Aralık 2022 Cuma 00:42:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 00:42:00

Türkiye'ye getirilen Atilla Önder tutuklandı

Kaynak: TRT Haber, DHA

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Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranırken İspanya'da yakalanan Atilla Önder, Türkiye'ye getirildi. Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan Önder, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranırken İspanya'da yakalanan Atilla Önder, Türkiye'ye getirildi. Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan Önder, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından teslim alınan uyuşturucu taciri Atilla Önder, Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Madrid'ten İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Atilla Önder'i uçaktan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri aldı.

Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan Önder, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

TÜRKİYE VE İSPANYA'NIN İŞ BİRLİĞİYLE YAKALANDI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından yakalama kararı bulunan Önder hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ilgili ülkelerin Interpol birimleriyle iletişime geçmiş, kurulan etkili iletişim sayesinde firari Atilla Önder'in İspanya'da yakalanması sağlanmıştı.

Etiketler : Atilla Önder avrupa kırmızı bülten
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