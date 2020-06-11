  • BIST
    109222
  • Dolar
    6,8219
  • Euro
    7,7530
  • Altın
    380,4230
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde valisi yakalandı
Suriye'nin Baas rejimine karşı 'azami baskı' siyaseti uygulamanın tam vakti
Twitter'dan yeni uygulama! Okumadan paylaşmak yasak
İsrail'in toprak gasbında son perde!
Kovid-19 salgını sürecinde insani yardım ve Kızılaycılık
Üst üste dikkat çeken hamleler! Türkiye'nin savaştaki yeri sağlamlaştı
İstanbul'un göbeğindeki kazıda tarihi kalıntılar çıktı
17 Aralık kumpasında verilen cezalar onandı!
Pantsirleri SİHA'lar tarafından vurulan Rusya'dan S-400 siparişi
Bilim insanları 15 trilyon atomu birbirine bağladı
Diyanet'ten hac açıklaması
14 gün karantina kalktı
İşgalci İsrail'in zulmü devam ediyor
Meteorolojiden 4 il için dolu uyarısı
Otellerdeki Kovid-19 tedbir maliyetleri fiyatlara yansıtılmayacak
Yargıtay Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edilmesi davasında Mesutoğlu'nun cezasını onadı
Özel gereksinimli öğrencilere müjde
İslam ekonomisi ve finansının nabzı bu konferansta atacak
Fin pilot Bottas Mercedes takımında yola devam edeceğinden emin
Kuzey Kore ABD'ye meydan okudu! Dilini tut
Metin Topuz davasında karar
KKTC'deki Kapalı Maraş ile ilgili gelişme: Yıl sonuna açılabilir
AKOM, İstanbul için uyarı verdi!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB'lere destek için kamu spotu hazırladı
11 Haziran 2020 Perşembe 15:04:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 15:10:00

Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlar için 14 gün gözetim uygulaması kalktı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için uygulanan 14 gün evde gözetim kuralının kalktığını ifade etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için uygulanan 14 gün evde gözetim kuralının kalktığını bildirdi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında, sınır kapılarında ve yurt dışından gelen vatandaşlar için uygulanan sıkı tedbirler, normalleşme adımlarıyla kaldırılmaya başlandı.

Bu kapsamda her yıl yaz aylarında Avrupa ülkelerinden kara yoluyla Türkiye'ye gelen yurt dışındaki Türklerin kullandığı transit geçişler açılırken, vatandaşların izin dönemlerini ve seyahatlerini rahat yapmaları için birtakım çalışmalar da hayata geçiriliyor.

"Memleket yoluna düşen vatandaşların yanında olacağız"Açıklamada görüşlerine yer verilen YTB Başkanı Abdullah Eren, yaz aylarında memleket yoluna düşen vatandaşların Türkiye'ye geliş gidişlerindeki ihtiyaçlarını gidermek ve daha rahat seyahat etmelerini sağlamak için YTB tarafından başlatılan "Sıla Yolu Projesi"nin bu yıl yine gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yaz Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlarımız için izin sürelerini kısmayacak bir uygulama olacağını söylemiş, bu hafta Kapıkule'de mevcut uygulamaları da incelemiştik. Bu kapsamda, '14 Gün Evde Gözetim Uygulaması' kalktı. Bu yıl da yaz izin döneminde YTB olarak Memleket Yolu'na düşen vatandaşlarımızın yanında olacağız."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER