Türkiye'ye çağ atlatacak proje!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, doğuştan elektrikli Togg'un Gemlik'te bulunan tesislerinde işçilerle iftarda buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da lansmanı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'da geri sayım sürüyor. Bakan Varank, 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanan Togg'un Gemlik'teki tesislerinde incelemelerde bulundu.

Varank, incelemelerin ardından işçilerle sıraya girerek, karavanadan yemek aldı. Varank, 520 fabrika ve inşaat işçisiyle iftar yaptı. Togg'un iftar menüsünde ezogelin çorba, orman kebabı, bulgur pilavı, salata ve güllaç vardı.

Ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Varank, işçilerle iftar yapmak için Gemlik'e geldiklerini belirterek, "Gemlik'e gelmişken hem şirketin yönetim kurulu hem milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il başkanımız, valimizle birlikte Togg'un fabrikasını inceleme fırsatı bulduk. Fabrikadaki iş ve süreçler nasıl gidiyor onlara baktık hem de montajı tamamlanan robotlarla ilgili bilgi aldık." ifadelerini kullandı.

Varank, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin Türkiye'ye çağ atlatacak, otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakalayacak bir proje olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Endüstrideki dönüşümü yakalamak için Togg büyük gayret gösteriyor. Bir yandan fabrikanın inşaatı devam ederken bir yandan da montaj hatlarının bağlantıları yapılıyor. Sıkı bir takvimde çalışıyorlar. Hedefleri, bu sene 29 Ekim'de ilk seri üretim araçları, Türkiye'nin Otomobili'ni seri üretim bandından indirebilmek. Bütün faaliyetler planlandığı şekilde devam ediyor. Bu fabrikada emeği olan, alın teri döken her bir kardeşimiz bizim için değerli. Evlerine ekmek götürüyorlar ama aynı zamanda Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olacak bir projede de çalışmış oluyorlar."

Varank, fabrikanın inşaatında, üretim proseslerinde son teknolojilerin kullanıldığını belirterek, montaj hattında 208 robot kullanılacağını, Avrupa'nın en temiz boyahanesinin de Gemlik'te kurulduğunu bildirdi.

- VİZYON PROJE

İftar öncesinde Twitter'dan bir çağrı yaptığını anımsatan Varank, şöyle devam etti:

"Bursa'da üniversite okuyan iki öğrenci kardeşimizi de buraya davet ettim. Onlar da geldiler. Beraber fabrikayı gezdik. Türkiye'nin Otomobili Projesi, aslında Cumhurbaşkanımızın bir vizyon projesi. Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin kendine ait bir markasının olmasını, fikri mülkiyet hakları Türkiye'de olan bir aracının olmasını çok önemsiyordu. 2018 yılından beri biz de bir önceki bakan arkadaşımızdan bayrağı teslim alarak en güzel şekilde bu projeyi çalışıyoruz."

Varank, planlamalardan böyle bir fabrikaya gidilmesi, Gemlik'te böyle bir arazinin bu projeye tahsis edilmesi, onun üstüne bu fabrikanın inşa edilmesi ve üretim bantlarının kurulmasının gurur verici olduğunu vurgulayarak, "İnsanın başından beri emek verdiği bir işin böyle kanlı canlı hayat buluyor oluşunu görmesi insanı mutlu ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin kendi markası olmasına verdiği önemi son dönemde çok daha iyi kavradıklarını aktaran Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda 100 yıldır otomobil üreten ülkeler 'Bu değişimi, dönüşümü nasıl yakalayacağız?' diye büyük bir mücadele veriyorlar. Endüstride büyük bir kafa karışıklığı var. Startup'ların geliştirdiği teknolojiler, otomobil endüstrisinde büyük bir dönüşümü tetikliyor. Geleneksel firmalar burada nasıl mücadele edeceğini, nasıl pazarda yer tutacağını bilmiyorlar. Biz kendi markamızı da oluşturarak endüstride doğru bir ivmeyi de yakalamış olduk.

Türkiye, otomotiv endüstrisinde büyük bir ülke. Şu anda 2 milyon araç üretme kapasitemiz var. Elektrikli, otonom, yeni nesil araçlara geçerken bu endüstriyi de dönüştürmemiz lazım. Türkiye'nin Otomobili, bir işaret fişeği. Endüstrimizi değiştirecek, tedarikçilerimizi dönüştürecek bir proje. Şu anda Türkiye'nin her yerinde ana sanayiye imalat yapan firmalarımız, elektrikli araçlara doğru bir kayma yaşıyorlar. Hepsi, Togg'un bir parçasını üretebilmek, orada yer alabilmek için dönüşüme ayak uydurabilmek için gayret gösteriyorlar. Burada bir fabrika inşa ediyoruz, bir vizyon projeyi hayata geçiyoruz ama Türkiye'nin endüstrisi açısından büyük bir işi başarıyoruz. Bu da hepimize gurur veriyor."

- 2030'A KADAR 5 FARKLI MODEL

Togg, Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu, küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası yaratma hedefiyle ortaya çıktı.

2030'a kadar çeşitli segmentlerde 5 farklı modeli ile dünya yollarında olacak Togg, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu tesiste üretilecek. Türkiye'nin Otomobili, ilk etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip olacak.

Seri üretim başlangıcının ardından otomobilin yasal mevzuata uygunluğunun tespiti için homologasyon testlerine başlanacak. Testlerin ardından Togg'un 2023'ün ilk çeyreğinde satışa çıkması planlanıyor.