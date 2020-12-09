"2023'te hangardan çıkacak"

TRT Radyo 1’de yayımlanan, "Yerli ve Milli" programına katılan Kotil, TUSAŞ’ın Milli Muharip Uçak projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI 3 YIL SÜRECEK

Kotil, MMU’nun 18 Mart 2023’te hangardan çıkacağını ifade ederken, 2025’te teslim edilmesi planlanan MMU için, sertifikasyon çalışmalarının 3 yıl kadar süreceğini ifade etti.

MMU’nun göreve başlayacağı tarih olarak 2029 yılını işaret eden Prof. Dr. Temel Kotil, proje tamamlandığında, Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçak üretebilen sayılı ülkelerden biri olacağının altını çizdi.