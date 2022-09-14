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14 Eylül 2022 Çarşamba 08:45:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 08:45:00

Türkiye'ye beklenmedik talep! Lütfen gazımızı kesmesinler

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Rusya, Batı'nın yaptırımlarına karşı enerji kozunu sahaya sürerek Avrupa'ya gaz akışını kesti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, birçok Avrupa ülkesinin enerji krizi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bazı Avrupa liderlerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rusya'nın gaz restiyle ilgili yardım istediğini belirterek, "Balkan ülkeleri liderleri 'Lütfen Putin'e söyleyin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilişkileriniz iyidir, lütfen ricada bulunun, yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlarımıza ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesinler' dediler" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Batı tarafından yaptırımları maruz kalan Rusya, cevabı doğal gazı kesip, petrol sevkiyatını keserek verdi. Rus gaz devi Gazprom da Kuzey Akımı doğal gaz boru hattının planlandığı gibi Avrupa'ya yeniden açılmayacağını duyurdu.

Rusya'nın bu adımı sonrası Avrupa ülkeleri, gaz tedarikini farklı ülkelerden yapabilmek için arayışa girerken vatandaşlara da "duş almama" , "kış tatili" gibi absürt önerilerde bulundu.

PUTİN'DEN BATI'YA: DONACAKLAR

Putin ise, Vladivostok şehrinde düzenlenen etkinlikte, Batı'ya bir kez daha meydan okuyup, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak" demişti.

BAKAN KİRİŞCİ ANLATTI: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİLER

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Duatepe'nin bulunduğu Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen "Sakarya Zaferi'nin 101. Yılı Kutlama Programı"na katıldı.

Balkan liderlerinin Putin'den gazlarını açması için ricada bulunduklarını belirten Kirişci, "Önce Bosna Hersek, ardından Sırbistan ve daha sonra Hırvatistan'da bulunduk. Üç ülkenin gerek cumhurbaşkanları gerek başbakanları gerekse de bizim bakanlar olarak muhataplarımız düzeyinde ifade ettikleri cümle şu olmuştur, 'Ne olur önümüzdeki hafta Şangay Zirvesi'nde olacaksınız. Orada lütfen Putin'e söyleyin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilişkileriniz iyidir, lütfen ricada bulunun, yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlarımıza ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesinler'. Kime söyleniyor bu, bu ülkenin liderine. Bir düşünün, şuradaki bir kişi donsa, donacağını bilse söylemeyeceği sözleri bu ülkelerin liderleri düzeyinde kulaklarımıza iletmiştir." diye konuştu.

Etiketler : Vahit Kirişci avrupa putin erdoğan
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