Türkiye'nin Yüzyılı gazetesi Berlin'de vatandaşlara ulaştırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılı kapsamında hazırlanan "Türkiye Yüzyılı" gazetesi, Almanya'nın başkenti Berlin'de vatandaşlara dağıtıldı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Berlin'in çeşitli noktalarında kendilerine ulaştırılan "Türkiye Yüzyılı" gazetesine yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye dışında en kalabalık Türk nüfusunun bulunduğu şehir olan Berlin'de dağıtılan gazetede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonu anlatılıyor.

İlk sayfada yerli ve milli otomobili TOGG hakkında bilgi verilen gazetede, Türkiye'nin savunma sanayinde yeni projelerle yerlilik oranını yüzde 80'lere çıkardığına dikkat çekiliyor.

Türkiye'nin ulaştırma projelerine dair haberlerin de yer aldığı gazetede Türkiye'nin ulusal çıkar odaklı aktif dış politika izlediği vurgulanıyor.

32 sayfadan oluşan gazetede Anadolu Ajansının (AA) "Anadolu" ismiyle markalaştığı ve dünya haber liginde en üst sıralara yükselerek Yeşilhat, Ayırımcılık Hattı ve Teyit Hattı gibi prestij projeleriyle adından söz ettiği de aktarılıyor.

Türkiye'nin turizmde rekorlar kırarak büyüdüğüne işaret edilen gazetede, Türkiye'nin çevre sorunlarına küresel çözümler geliştirdiği, ecdat miraslarının da TİKA ile restore edilip korunduğu belirtiliyor, Türkiye'nin dijital atılımları anlatılıyor.